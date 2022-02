Vrouw (56) laat hond over motorkap politiewagen lopen in Almkerk

Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Project Scoor een boek! blijkt nog hard nodig

WAALWIJK - Veel kinderen worstelen nog met een leesachterstand. Bibliotheek Midden-Brabant komt daarom in samenwerking met Samen RKC opnieuw met het project Scoor een Boek! De aftrap van dit project was maandag bij basisschool Besoyen in Waalwijk.

31 januari