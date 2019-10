Vrolijkheid ver te zoeken aan de lijn bij The White Boys

WASPIK - Bij voetbalclub The White Boys in Waspik is de vrolijkheid verdwenen. De club verkeert in zeer zwaar financieel weer. Gelukkig wisten de jeugd onder tien zaterdag te winnen: 6-5

Vrolijkheid is deze zaterdagochtend relatief ver te zoeken langs de witgekalkte lijnen van de geplaagde Waspikse voetbalclub. De club verkeert in zeer zwaar weer. Het voortbestaan hangt aan een zijden draadje. Terwijl het een paar maanden geleden allemaal niet op scheen te kunnen. De toeschouwers die deze zaterdag naar de wedstrijd van The White Boys Jeugd onder tien tegen TSC uit Oosterhout keken, waren somber gestemd.

Geld

De moeder van Timon,spelverdeler van The White Boys jeugd onder 10, zegt over de clubperikelen: ,,Het is het aloude liedje. Het gaat allemaal weer om geld.” Bewust heeft de Hankse, in overleg met zoonlief, de keuze gemaakt om het voetbalheil in Waspik te zoeken. ,,Timon traint nu drie keer in de week en je ziet hem beter en sterker worden. Ik hoop dat hij hier kan blijven voetballen. Maar dat zal de toekomst uitwijzen.”

De inmiddels aan de kant geschoven voorzitter Sebastiaan Sluijmers had grootse plannen: riante vergoedingen voor spelers, busjes om spelers te vervoeren, een trits aan nieuwe sponsors en geldschieters, een fikse opknapbeurt voor het clubhuis en het aantrekken van oud-PSV’er Theo Lucius die de club zou moeten opstuwen naar de hoogste regionen van het amateurvoetbal.

Oud-prof