Vragen over groot zonnepark in polder Wijk en Aalburg

Duizer wil niet alleen weten of het college van deze plannen op de hoogte is, maar ook of het college het met hem eens is dat deze plannen niet passen in het door de raad in 2020 vastgestelde ‘Uitgangspuntennotitie zonnekader Altena.’ Hierin is sprake van ‘een terughoudend beleid’ wat betreft de aanleg van zonneparken.