Vrachtwagen wijkt uit voor overstekend dier en raakt van de weg, A59 weer open

Otter en tureluur in natuurge­bied ‘Sompen’? Graag, maar eerst de grond veroveren

18 januari Een kijkje in de toekomst: De landbouwgrond tussen de Haarsteegse Wiel en de verderop gelegen eendenkooi heeft plaatsgemaakt voor ‘natte natuur’, waarmee Sompen en Zooislagen één groot natuurgebied is geworden. Kikkers kwaken, de roep van een tureluur doorklieft de stilte. En opeens steekt een otter z’n kop uit boven het water. ,,Nou, dán praten we ergens over.”