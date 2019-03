Vrachtwagen rijdt door slagboom bij Merwedebrug: weg korte tijd in beide richtingen dicht

Tentakels provincie niet altijd zichtbaar in De Langstraat

9:11 WAALWIJK - Nog even en we mogen weer naar de stembus, maar van verkiezingskoorts is weinig te merken. Veel inwoners van de Langstraat en Altena lijken hun schouders op te halen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Waarom zou je woensdag gaan stemmen voor zoiets ongrijpbaars als de provincie? Het blijkt een hardnekkig imago-probleem. Want ook in deze regio heeft de provincie een flinke vinger in de pap.