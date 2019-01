Voortvluchtige inwoner Sprang-Capelle opgepakt in Waalwijk, terug naar cel

Kluis die niet opengaat bij inbraak in Waalwijk, kost inbrekers de kop

17:04 BREDA - Prutsen aan een kluis in een woning aan de Amstel in Waalwijk komt twee inbrekers mogelijk duur te staan. Terwijl er al gestolen spullen in de auto lagen, wilden de mannen per se de kluis nog kraken. Tegen beiden werd woensdag in de rechtbank in Breda een celstraf geëist.