Vlijmense kinderen vonden dode man in het bos, maar het schoolkamp kon door

VLIJMEN/SON EN BREUGEL - 17 juni 2019 was nog wel zo’n mooie dag. Groep 6/7/8 van de Vlijmense basisschool De Vlechter is op schoolkamp in Son en Breugel en doet ’s avonds nog een spel in het bos. En dan staan twee kinderen ineens oog in oog met een stoffelijk overschot. Is dit een grap van de jonge meester Wout? Helaas niet. Dit is echt.