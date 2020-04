Vlaggen halfstok na noodlottig motorongeluk Drunen waarbij kind (10) omkomt, nog veel onduidelijk

‘Heli's en broedende vogels gaan natuurlijk niet goed samen’

13:01 ALTENA - Het blijft tobben met de helikopters van de luchtmacht in het Land van Heusden en Altena. Eerder beweerden boeren dat de radar tijdens oefenvluchten melkkoeien ontregelt. En nu klaagt de boswachter over klapwiekende laagvliegers die in de Kornsche Boezem en het Pompveld broedende vogels verstoren.