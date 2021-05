Vlaggen halfstok en duizenden euro's opgehaald voor nabestaanden brand Werkendam: ‘Heel het dorp is aangeslagen’

Update / Video Slachtof­fers dodelijke brand in Werkendam komen uit Litouwen: ‘Het is ontzettend heftig’

3 mei WERKENDAM - De drie dodelijke slachtoffers van de brand in een appartement boven een bedrijf in Werkendam zijn drie mannen uit Litouwen. Zij werkten voor een bedrijf dat samenwerkt met Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw. Dat bevestigt directeur Dick Hoogendoorn desgevraagd. Hij geeft aan dat ook de materiele schade groot is.