Vijf gewonden bij twee ongelukken op A59 bij Waspik

Federatie: stop met contract voor Langstraat­spoor­brug

18 april DRUNEN/WAALWIJK - Het afgraven van een deel van de oude spoordijk in de Baardwijkse Overlaat is Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen nog steeds een doorn in het oog. Omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken, wil ze dat Heusden en Waalwijk geen onderhoudscontract afsluit voor een nieuwe brug die er zou moeten komen.