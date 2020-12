Vijf auto's zwaar beschadigd na botsing in Sprang-Capelle, geen gewonden

Postbode Willy schreef een zelfge­maakt kaartje voor ál haar 800 adressen: ‘Ik ben er voor je, zei ze’

23 december Het geloof in het goede van de mens even kwijt? Loop een uurtje mee met PostNL-bezorgster Willy Verduijn in Sprang-Capelle en je kunt er voorlopig weer helemaal tegen!