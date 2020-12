Vier loodsen op terrein in Drunen in lichterlaaie: ‘Ik ben er ziek van’

‘Niet bang dat Heusden zich uit de markt prijst met grondprij­zen’

30 november VLIJMEN - Zijn de grondprijzen in Heusden inmiddels zo hoog dat de gemeente zich uit de markt aan het prijzen is, of valt dat allemaal wel mee? Wethouder Thom Blankers vindt het laatste. Al liggen de prijzen in De Langstraat en Altena gemiddeld toch wel wat lager.