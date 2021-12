Vier gewonden bij frontale botsing op N267, weg tijdelijk dicht

Video Brand in woonzorg­cen­trum Wijk en Aalburg, ouderen en kinderen geëvacu­eerd

WIJK EN AALBURG - De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een brand in een woonzorgcentrum in Wijk en Aalburg. Vermoedelijk is de brand ontstaan op de derde etage, meldt de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het gebouw in de Azaleastraat is door de brandweer ontruimd.

26 november