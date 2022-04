Verwarring in Waalwijkse raadszaal: je linkerhand omhoog, dan geen raadslid

De beëdiging van Schilders leek van een leien dakje te gaan. Met applaus en bloemen werd ze toegelaten tot de raad. Maar SGP-raadslid Henk van Zelst zag iets wat niet klopte. Hij is goed op de hoogte van de wet vorm op de eed uit 1911. Schilders stak bij haar eed de linkerhand op. Dat is tegen de regels. Het moet toch echt de rechter zijn. Met andere woorden: Schilders zat nu ‘illegaal’ in de raad.

Verwarring alom

Het was burgemeester Sacha Ausems en raadsgriffier Jeske Louer overigens ontgaan. Nog tijdens de vergadering stuurde Van Zelst een appje naar Louer over de foute beëdiging. Ze was niet direct overtuigd, en ging aan het googelen of het echt overnieuw moest. En inderdaad: Schilders moest nogmaals de eed afleggen, en nu op de juiste manier. Verwarring alom, want bijna niemand in de raadszaal wist waarom. Zeker is wel dat Schilders nu echt raadslid is.