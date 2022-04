Verwarring en ergernis in Waalwijk: hoe (on)veilig is terugkeer van fietsers op horecaplein?

Hoe de frietkar in de Curielaan leek te verdwijnen, maar toch bleef

Al jaren kijken bewoners van de Curielaan in Vlijmen vijf keer per week uit op een frietkar voor hun deur. En nemen ze de frituurluchten die soms hun huis binnendringen voor lief. Ze waren dan ook maar al te blij toen vorig jaar de eigenaar stopte: de buurt dacht op basis van oude afspraken van de snackwagen verlost te zijn. Niet dus. Of gloort er toch hoop?

9 april