Vertraging op A27 tussen Hank en Gorinchem na ongeluk bij Merwedebrug afgenomen

Casino Admiral in Waalwijk hoopt vandaag nog open te gaan na ramkraak

13:34 WAALWIJK - Bij casino Admiral in Waalwijk is donderdag rond 4.10 uur een ramkraak gepleegd. Het is nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt, laat de politie weten. De daders konden per auto ontkomen.