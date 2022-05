Vermilion ziet af van nieuwe gasboring op locatie Sprang: gasveld kleiner dan gedacht

Na klachten zwijgt fontein in Waalwijks Wandelpark nog altijd: oplossing voor 'herrie’ kost tijd

WAALWIJK - Gaat de fontein in het Wandelpark in Waalwijk ooit nog spuiten? De gemeente Waalwijk zoekt samen met omwonenden en Stichting Wandelpark naar een oplossing. De fontein is vorig jaar uitgezet na klachten over ‘herrie’.

14 mei