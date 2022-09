Verleden van voetbalclub RKC als smeermiddel voor onderonsjes senioren: ‘Alles hier meegemaakt’

Voor de meeste supporters van RKC Waalwijk zullen de beelden die ESPN heeft gebruikt voor de documentaire Het Wonder van Waalwijk over lang vervlogen tijden dat de voetbalclub nog tot de rangen van de amateurs behoorden, volledig onbekend zijn. Maar niet voor het tiental dat zich deze donderdagmorgen heeft verzameld in het stadion. De meesten waren er bij toen RKC in 1982 in Veenendaal landskampioen bij de amateurs werd door IJsselmeervogels in een beslissingswedstrijd te verslaan. Dat duel haalde nog het NOS Journaal vanwege het wangedrag van de Spakenburgers.