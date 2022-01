Verkeerscontrole op A27 bij Hank maakt einde aan carrière als geldkoerier, man wacht nu 2,5 jaar cel

De straf voor het witwassen van deze grote som geld is lager dan geëist. Justitie had ingezet op 36 maanden cel plus een geldboete van 50.000 euro. De rechtbank vindt een taakstraf, zoals de verdediging had gevraagd, te licht. Het criminele geld tast de economie aan, stelt de rechter, en vormt een bedreiging voor de samenleving.

Sporttas

De Arnhemmer haalde die maand in Amsterdam contante geldbedragen op van in totaal ruim 1,2 miljoen euro. Hij deed het briefgeld in een sporttas en in een plastic tas en verstopte dit in een verborgen ruimte in zijn auto, waarna hij op pad ging.



De politiecontrole zette een lelijke streep door zijn rekening. Hij wilde niet zeggen hoe hij aan het grote geldbedrag was gekomen. De man bestuurde de auto en was de enige inzittende. De auto, een Peugeot type 208, stond op naam van een 19-jarige vrouw.