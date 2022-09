Vereniging Hendrick de Keyser start met ‘Monument en Bed‘ in Heusden

Voor de huur van het voormalig pakhuis, aan de Putterstraat 2b koos Vereniging Hendrick de Keyser voor de jongste kandidaten. Heusdenaren Wouter Hagoort (24 jaar) en Laure de Veer (21 jaar) zijn erg in hun nopjes met hun nieuwe stek. ,,We zijn hier superblij mee. Omdat we gaan samenwonen wordt het bovendien voor ons spannend en ook bijzonder”, vertelt Wouter. ,,In Den Bosch ben ik druk bezig met mijn bedrijf. Het is een feest om vanuit die hectiek de vesting in te rijden.”