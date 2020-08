Verdachte schiet op boot met zeven bekenden: ‘Ik weet van niks!’

Het was een gekke zaak. Er is geschoten op de boot en in de richting van de zeven personen die erop zaten. Maar waarom dat nu is gebeurd is onduidelijk. Was dat omdat de mensen in het motorbootje ongeoorloofd hadden aangemeerd aan de woonboot van de 30-jarige verdachte? Of was de verdachte gewoon stomdronken en haalde hij voor niets uit? Of was de verdachte het überhaupt niet? De verdachte zat niet op zijn praatstoel maandag. Feit is dat ze allemaal een dag voor het schieten nog samen op een bruiloftsfeest waren. Ze kennen elkaar in elk geval wel.