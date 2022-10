Veelbesproken Schoenenkwartier valt in de prijzen: bouw Waalwijks museum oogst landelijke lof

Het in juni geopende Schoenenkwartier was één van de zes genomineerde publieke gebouwen bij deze landelijke architectuurprijs. Het ontwerp van Civic Architects had concurrentie van vijf andere grote projecten: Station Amsterdam Amstel, het Nationaal Holocaust Namenmonument, The Natural Pavilion bij de Floriade in Almere. de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in Den Haag en Huis van de gemeente Voorst.