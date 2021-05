Veel rookontwikkeling bij grote woningbrand in Werkendam

Update Stroomsto­ring Vlijmen weer verholpen, oorzaak was kabelbreuk

26 april VLIJMEN - In Vlijmen zaten maandagochtend ongeveer 1500 personen zonder stroom. Dat meldt Enexis. ,,Er is een stroomstoring in Vlijmen gemeld om 09.45 uur, daarbij zitten 1456 klanten zonder stroom. Sorry voor het ongemak.” Even na 11.00 uur was het euvel verholpen.