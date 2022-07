Veel meer bezoekers op het kerkhof bij Sint Jan? Goed plan?

met video Vrouw met hond van balkon gered bij uitslaande brand in appartemen­ten­com­plex Waalwijk, drie gewonden

WAALWIJK - Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Eerste Zeine in Waalwijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie vrouwen gewond geraakt. Het vuur werd rond 4.00 uur ontdekt. Eén van de vrouwen moest samen met haar hondje door de brandweer van het balkon worden gered.

