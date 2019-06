Veel jeugd op de been bij Waspikse avondvierdaagse

Niet langer zwemmen in Put aan de Omloop

11:26 ALMKERK - Het lijkt definitief afgelopen met zwemmen in de Put aan de Omloop in Uppel. De gemeenteraad van Altena vindt het goed als in met ingang van volgend jaar het water zijn zwemwaterfunctie verliest. Wilde in het verleden dit onderwerp nog wel eens tot discussie en reacties van bewoners leiden, nu is dit niet meer het geval.