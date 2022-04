Vechtpartij bij wedstrijd RKC-PEC, meer dan veertig politieagenten op de been

video Mogelijk duizenden bijen dood bij brand in Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Bij een brand in Nieuwkuijk zijn mogelijk duizenden bijen gestorven. De brand woedde in een stapel van zo'n twintig kub stookhout en in een paar bijenkasten. Volgens de eigenaar zijn de meeste van de bijen die in de kasten zaten overleden. Een deel is ook de lucht in gevlogen.

14 april