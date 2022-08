Van Wijk en Aalburg naar Bonaire: Bas wil zijn nieuwe leerlingen ‘een stukje hoop geven’

Lot van zwijgende fontein in Waalwijk blijft onzeker: snel overleg met klagers en ‘Wandelpark’

WAALWIJK - De veelbesproken fontein in het Wandelpark in Waalwijk gaat deze zomer zeker niet meer spuiten. Het is zelfs nog altijd de vraag of dat ooit nog gebeurt. De fontein zwijgt al ruim een jaar na klachten over herrie.

