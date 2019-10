Van Mossel opent occasioncentrum voor budgetauto's in Waalwijk

Dronken automobi­list (85) negeert waarschu­wing van politie en gaat toch rijden in Waalwijk

21 oktober WAALWIJK - Een dronken 85-jarige man is in de nacht van zondag op maandag in Waalwijk aangehouden door agenten omdat hij onder invloed achter het stuur zat. En dat terwijl hij net voordat hij zijn auto instapte, nog een waarschuwing had gekregen om niet te gaan rijden.