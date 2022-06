Van deze bloemrijke schoen zijn maar vijf paren gemaakt

met video Persfoto­graaf en brandweer­man die op weg was naar kazerne, botsen op elkaar op weg naar autobrand

WIJK EN AALBURG - Een brandweerman die in zijn auto op weg was naar de kazerne en een persfotograaf zijn zondagnacht op elkaar gebotst in Wijk en Aalburg. Ze waren allebei op een melding afgegaan van een autobrand in Veen. De brandweer betreurt het ongeluk. ,,Als werkgever wil je dit niet. Er zijn levens in gevaar. En dan is het heel zuur dat dit gebeurt”, zegt een woordvoerder.

