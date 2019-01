Van al die miljoenen kan RKC makkelijk een tonnetje of wat aan Waalwijk doneren

Waspikse kinderen in oorlogszo­ne in Den Bolder

25 januari WASPIK - Maar liefst 108 kinderen van 6 tot 12 jaar lieten vrijdagavond even hun brave imago van zich af vallen. Alles Kids organiseerde namelijk een Lasergame avond in zowel de boven- als de benedenverdieping van het anders zo keurige Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Het was gezellig, maar ging er af en toe ook hard aan toe; gelukkig wel met laserstralen en niet met echte munitie.