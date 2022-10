Vaartijden twee ponten aangepast

Waalwijk grijpt mis: Helvoirts bedrijf koopt grond dat nodig is voor uitbrei­ding haven Waspik

WASPIK - Een tegenvaller voor de gemeente Waalwijk. Het belangrijkste perceel dat de gemeente nodig heeft voor uitbreiding van de haven in Waspik is voor haar neus weggekaapt. De Wet voorkeursrecht gemeenten was verlopen en niet op tijd verlengd.

23 oktober