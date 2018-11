Uitslaande woningbrand in Waalwijk onder controle, geëvacueerde buurtbewoners terug naar huis

Zuiderwaterlinieroute Oer-Hollandse plaatjes in het oude Heusden

9 november De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 10: een wandeling door Heusden. We hebben hoge verwachtingen van de historische vesting aan de Bergsche Maas, dat 40 jaar aan restauraties achter de rug heeft met zijn 130 rijksmonumenten.