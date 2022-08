Uiteindelijk niemand veroordeeld voor pillen-walhalla in Nieuwendijk

,,Een walhalla aan pillen in allerlei kleuren en vormen in tassen, bakken en zakken’’, noemde officier van justitie Lucienne den Braber het. De recherche vond die buit op 22 mei 2019 na een tip via Meld Misdaad Anoniem. In de loods aan de Rijksweg langs de A27 lag 176 kilo aan xtc-pillen, bijna 15 kilo speed en een halve kilo coke, plus nog wat designerdrugs.