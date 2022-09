Tycho (22) is nog geen twee weken hovenier en nou is z’n bedrijfsbus al gejat

Swim to Fight Cancer Heusden heeft plan A, B én C

HEUSDEN - De eerste voortekenen dat Swim to Fight Cancer Heusden op zondag 18 september in Heusden door zal gaan, zijn gunstig. Een onafhankelijke organisatie heeft monsters van het water in de Rijksvluchthaven genomen om die te testen op blauwalg en de E. Coli.

13 september