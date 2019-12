Twee rijstroken dicht door ongeval bij Sprang-Capelle: verkeer moet over vluchtstrook

Casade zoekt bewoners voor betaalbare Tiny Houses in Waalwijk

16 december WAALWIJK - Casade onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van speciale Tiny Houses in de gemeente Waalwijk. Zo'n klein huis is bedoeld voor huurders met een bescheiden inkomen. De wooncorporatie heeft in de gemeente Waalwijk enkele stukken grond waar de Tiny Houses kunnen komen. De bouw valt of staat met voldoende belangstelling.