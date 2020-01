Twee rijbewijzen ingevorderd in Waalwijk voor rijden onder invloed en een snelheidsovertreding

Tegen de trend in: weer minder bedrijven failliet in De Langstraat

8:00 WAALWIJK - Vier bedrijven gingen er failliet vorig jaar in Heusden, 20 in Waalwijk, 5 in Loon op Zand. Daarmee is het aantal faillissementen in de regio opnieuw gedaald, terwijl landelijk gezien het aantal faillissementen juist stijgt.