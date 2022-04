Twee keer drugsafval gedumpt in polder Heusden

Dumpingen van drugsafval in het buitengebied komen vaker voor. Afgelopen weekend was het raak aan de Buitenwaardenweg in Hedikhuizen en aan de Vergereindseweg in Haarsteeg.

Burgemeester Willemijn van Hees roept mensen op om verdachte situaties in het buitengebied altijd te melden bij de politiek, desnoods anoniem. Dit kan via 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Van Hees: ,,Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.”