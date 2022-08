Twee jaar geleden begon Marjo met het verhuren van één plekje, nu staat er een hele camping in haar achtertuin

Update, met video Gevonden lichaam in Waalwijkse Surfvijver is van vermiste 36-jarige man

WAALWIJK - De dode die woensdag op de bodem van de Surfvijver in Waalwijk werd gevonden, is een 36-jarige man uit Waalwijk. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de man die sinds dinsdagavond vermist is. Onder meer duikers en een sonarboot zijn ingezet bij de zoektocht.

11 augustus