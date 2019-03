Twee gewonden bij botsing tussen twee auto's op A59 bij Waspik

Waalwijk wil armoede gezicht geven met tijd­schrift

13 maart WAALWIJK - Hoe maak je armoede meer zichtbaar? Met een speciaal tijdschrift wil Waalwijk dit onderwerp onder de aandacht brengen van de mensen. In het blad komen Waalwijkers aan het woord, die weten hoe het is om in armoede te leven. Het tijdschrift wordt eind deze maand huis-aan-huis verspreid.