Twee evenementen in één weekeinde vindt ook Loon op Zand niet handig: ‘Organisaties bepalen zelf hun agenda’

Kookplaat in de fik steken levert half jaar celstraf op voor Waalwijker

BREDA/WAALWIJK - Er is geen rapport van de brandweer over de oorzaak van de brand. Toch is de rechtbank ervan overtuigd dat een 41-jarige man de kookplaat in zijn zorgwoning in Waalwijk in de fik heeft gezet. ,,Het kan niet anders dan dat het de verdachte is geweest.”

4 augustus