Twaalf beschonken bestuurders in Waalwijk en Gilze en Rijen: 740 blaastesten uitgevoerd

Liz (9) zou nooit zitten, laat staan lopen ... oftewel het kleine wonder van de vierdaagse Wijk en Aalburg

8 juni Dat Liz (9) leeft is een wonder. Als ze ooit zou kunnen zítten was dat al een wonder. Dinsdag begint ze aan de Avond4daagse in Wijk en Aalburg. Voor de duidelijkheid: Lopend!