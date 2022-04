Tuinder te voortvarend; streep door plan voor kwekerij, handel in tuinplanten en woning in Drunen

DRUNEN - De gemeente Heusden gaat niet meewerken aan een plan om aan de Kanaalweg 8 in Drunen een (boom)kwekerij en een handel in tuinplanten te vestigen plus een huis te bouwen. De ondernemer was al begonnen met allerlei werkzaamheden, maar die zijn door de gemeente stilgelegd.

De initiatiefnemer uit Veen die zijn bedrijf naar een voormalige tuinderij aan de Kanaalweg wil verplaatsen, diende enige tijd geleden al een verzoek in bij de gemeente Heusden. Dat plan was wat minder groot van omvang en nog zonder bedrijfswoning. De gemeente wilde in principe wel meewerken, aangezien een kwekerij daar op zich wel past. Maar het gebied daar moet vanwege provinciale regels wel open blijven. Tuinplanten die daar opgekweekt worden, mogen bijvoorbeeld niet hoger zijn dan anderhalve meter.

‘Te voortvarend’

De ondernemer begon vooruitlopend op de vergunning alvast met voorbereidende werkzaamheden voor de kwekerij en de groothandel, maar ging daarbij in de ogen van Heusden wel ‘erg voortvarend’ te werk, zoals wethouder Kees van Bokhoven het uitdrukt. ,,Er gebeurde veel meer dan waar in het principeverzoek om was gevraagd.”

Heusden legde daarop de werkzaamheden stil. De tuinder heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de tijdelijke vergunning die hij had aangevraagd om bepaalde werkzaamheden alvast te kunnen uitvoeren.

Ook nieuw verzoek afgewezen

De man diende een nieuw verzoek in voor een groter opgezet plan inclusief bedrijfswoning, maar dat kan geen genade vinden in de ogen van de gemeente. Volgens Van Bokhoven levert het plan voor een kwekerij en als nevenactiviteit handel in tuinplanten te veel overlast op van vrachtverkeer. Daarnaast zou de opzet van het bedrijf de openheid van het gebied te veel aantasten: de bomen zouden in drie jaar tijd 2,5 meter hoog worden, op de kweekvelden komen boogconstructies en er komen zogeheten (verplaatsbare) containervelden om bomen of planten te kweken.

Ook een nieuwe woning op een meter op dertig, veertig afstand van het bedrijf ziet de gemeente niet zitten.