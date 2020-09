Truck door de vangrail op de A27, snelweg dicht richting Utrecht

Marathon XL op merkwaar­dig parcours levert Wesley Quist 1500 euro op voor Stichting SoSijn

19 september WASPIK - Een marathon lopen is een knappe prestatie. Vijftig kilometer lopen is nog knapper. Maar vijftig kilometer lopen op een achtvormig parcours van 90 meter lang is onmenselijk: sportief gezien, maar vooral mentaal. Toch deed Wesley Quist (34) dit zaterdagmiddag op het voormalige schoolplein in Waspik-Boven. “Het was erg taai.”