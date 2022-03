Trappen maar! Waalwijk stapt op de fiets om petflesjes te versnipperen tot bouwstof voor een kroonluchter

WAALWIJK - De landelijke opschoondag grijpen ze zaterdag in de bibliotheek in Waalwijk aan voor een bijzonder project: een petlamp-kroonluchter maken van vermalen petflesjes. In het najaar krijgt die een prominente plek ergens in Waalwijk.

Rolph Adriaansen is een bevlogen man. Terwijl hij in de bibliotheek alle benodigdheden klaarzet, vertelt hij over het door hem bedachte concept. Pret beleven aan PET, zou je het kunnen noemen. Hij sjouwt zakken vol schoongemaakte plastic drankflesjes naar binnen. Een filmpje toont de making-of van een enorme kroonluchter die is opgehangen in de LocHal in Tilburg. ,,In Waalwijk gaan we dit nu ook realiseren", vertelt Adriaansen. ,,Vandaag is de aftrapdag.”

Nadenken over afval

Hij hoopt zowel kinderen als volwassenen te laten nadenken over afval. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn, een enorme uitdaging. Het betekent dat we in de toekomst ons afval als grondstof zullen gebruiken. Daarom moeten we nu al beter gaan scheiden, zodat er afvalstromen ontstaan die makkelijker gerecycled kunnen worden. Nadenken over een andere vorm van verpakking is ook noodzakelijk. Bijna alles wat je in de winkel koopt is nu nog verpakt in plastic.

Volledig scherm Kinderen helpen in Waalwijk mee om afval te ruimen tijdens de landelijke opschoondag.

Achteloos weggooien

Raymond Den Teuling, medewerker in de bibliotheek, komt erbij staan. Hij is vooral heel erg boos over de hoeveelheid zwerfafval waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd. ,,Bermen, speelveldjes, fiets- en wandelpaden liggen bedolven onder het vuil dat mensen achteloos weggooien”, moppert hij.

De broers Jim (10) en Timo (7) en hun moeder willen heel graag een schonere wereld. Daarom zijn ze naar de bibliotheek gekomen. Vooral Timo maakt zich druk over al die troep. ,,Bij onze school moeten meer prullenbakken komen”, vertelt hij. ,,En ze moeten ook vaker leeg gemaakt worden. Anders helpt het niet.”

Trappen om flesjes te versnipperen

Als de groep rapers vertrokken is, gaan Rolph Adriaansen en Emely Kok, programmamaker bij Bibliotheek Midden-Brabant, alvast met de versnipperfiets aan de slag. Er gaan heel wat flesjes doorheen voor er voldoende snippers zijn om er een lamp van te maken. ,,Gisteren stond ik de hele dag bij een basisschool met mijn fiets. Alle kinderen wilden meehelpen.”

Zo hoopt hij hen op een leuke manier bewust te maken van de herbruikbaarheid van afval. Adriaansen komt op aanvraag naar verenigingen en clubs die met hun leden afval opruimen. Voor de eerste zestien lampen is het gratis en opgeven kan nog via info@vanpetnaarpret.nl