Tranen bij opheffing Heusdens Mannenkoor: maandagavond als hoogtepunt, alleen al vanwege de bitterballen

HEUSDEN - Het ging gepaard met veel emoties. Maar opheffing van het Heusdens Mannenkoor was onvermijdelijk, vertelt Piet Verhoeven, met zijn 72 jaar het jongste lid. Vergrijzing en terugloop in het aantal leden zijn de boosdoeners.

In 1990 telde het koor nog ruim 75 leden, dat is geslonken tot 21, vertelt Verhoeven. Daardoor heeft het koor geen toekomst meer. ,,De leeftijden liggen ver boven de zeventig tot in de tachtig jaar. Bij de besloten bijeenkomst zaterdagmiddag, waarbij formeel het koor werd opgeheven, stond iedereen te trillen en met tranen in de ogen. Het doet mij nog steeds erg pijn.”

Iedere maandagavond repeteerde het koor in Hervormd Centrum De Open Hof. Na afloop was er onder het motto ‘zonder drank geen klank’ gelegenheid om gezellig met elkaar te praten. ,,Koster Ton van der Steenhoven zorgde voor de bitterballen. Ook tijdens de coronaperiode heb ik deze sfeer gemist.”

Quote Ik sloeg geen repetitie over. Maandag­avond was voor mij absolute hoogtepunt van de week Piet Verhoeven, Heusdens Mannenkoor

Verhoeven is sinds 1976 lid van het koor. ,,Ik heb net als de andere koorleden geen repetitie of optreden overgeslagen. Maandagavond was voor mij het uitje en het absolute hoogtepunt van de week. Dat is nu helaas voorbij.” Verhoeven kijkt met veel genoegen terug op zijn koortijd, ook op de vele optredens in binnen- en buitenland. ,,Naast religieuze liederen zongen we ook vrolijke Nederlandse en buitenlandse liedjes. Van Engels, Spaans, Frans tot Russisch. Bij de Franse liedjes werd de tekst fonetisch opgeschreven. Wij verzorgden ook tal van optredens met anderen, zoals het Schevenings Vissersvrouwenkoor, het Volendams Operakoor en kinderkoor de Notenkrakers.”

Snellen naar de nachtmis

Samen met het Andels Fanfare Corps en de Cantorij zong het koor jaarlijks tijdens de kerstzangdienst in de Hervormde kerk. ,,Dezelfde avond snelden we naar de nachtmis in de St. Catharinakerk. Dit oecumenische gevoel leefde sterk in ons koor met hervormde wortels.”

Het Heusdens Mannenkoor, gekleed in donker zwart-blauw kostuum met strik, werd in 1961 opgericht door de Heusdense opticien en stadsbeiaardier Leen Groen. Aanvankelijk werd in de bovenzaal van café Centraal op de Vismarkt gerepeteerd. Onder Groens leiding bereikte het koor de muzikale status van de ‘Superieure afdeling’.

Afscheidslied met tranen in de ogen

In 1990 werd het dirigentstokje aan Hans van der Sterre (1942) doorgegeven. ,,Het dirigeren van het koor was voor mij een geweldige, haast hemelse ervaring. Mede door de verschillende stemmen was de kwaliteit uitstekend. Dat gold ook voor het pianospel van Mariska Swinkels, die 29 jaar achter de piano zat. Ik snap goed dat de koorleden -net als ik- door de opheffing erg emotioneel zijn. Maar we kunnen terugkijken op een fantastische tijd. Ik had nog enkele jaren door kunnen gaan. Maar de realiteit is anders.”

Quote Dirigeren van het koor was voor mij een geweldige, haast hemelse ervaring Hans van der Sterre, dirigent sinds 1990

Bij het afscheid zong het koor met tranen in de ogen als afscheidslied ‘Hier zong het Heusdens mannenkoor. Wij gaan naar huis en groeten u. Dit was de laatste keer en wij danken u'.