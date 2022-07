Toparchitect Francine Houben: ‘Ik heb een ongelofelijk vertrouwen in de jonge generatie’

Labrador in beslag genomen in Heusden: ‘Grote zorgen over leefomstan­dig­he­den’

HEUSDEN - Een labrador is woensdag in beslag genomen bij een huis aan de Rembrandtlaan in Heusden. De wijkagenten maakten zich grote zorgen over de leefomstandigheden. De hond is ondergebracht bij een opvanggezin.

14 juli