‘Toon en woordkeuze’ van kritisch raadslid vallen verkeerd bij burgemeester. ,,Draagt dit niet juist bij aan verwijdering?”

Je hoeft niet per se imker te zijn om bijen te helpen met overleven

SPRANG-CAPELLE - Een luilekkerland voor alle soorten insecten. Dat is de ecologische buurttuin Samentuin Vrijhoeve in Sprang-Capelle. Bijenhoudersvereniging De Langstraat hield daar zaterdag een open dag. Over belangstelling viel niet te klagen.

9 juli