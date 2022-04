Taxi’s krijgen vrij baan in autoluwe Grotestraat in Waalwijk: ‘Centrum zo beter bereikbaar’

Astrid Hertog wil een ‘vernieu­wings­slag’ maken als nieuwe directeur-bestuurder van Batavia­land

Astrid Hertog is de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Erfgoedpark Batavialand in Lelystad. Ze begint op 1 juni. Volgens haar nieuwe werkgever zet ze zich als museum- en erfgoedprofessional ‘al jaren in om mens en samenleving te verbinden met cultureel erfgoed’.

15 april