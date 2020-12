Tausch krijgt schadevergoeding van ruim 1,6 miljoen euro voor omzetverlies tankstation: ‘Einde aan slepende discussie’

Ondanks beperkin­gen toch een succesvol­le oecumeni­sche kerstwande­ling Heusden

20 december HEUSDEN - ,,Het is bijzonder om tijdens de coronacrisis een oecumenische kerstwandeling door Heusden te maken. Bij toeval lazen we hierover bij de poort van de Protestantse Kerk.” Zo ervaarden Karin en Mike van Assendelft uit Venlo zaterdagavond de Lichtjestocht in Heusden. Als aanloop naar Kerstmis en het nieuwe jaar organiseert de Protestantse Kerk tot en met 6 januari wandelingen.