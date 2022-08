TarraKade uit Den Bosch ontwerpt nieuwbouw voor Baanbrekers in Waalwijk

ACHTER DE SCHERMEN BIJ VILLA PARDOES Ans (66) en Juul (23) zijn vrijwilli­ger bij Villa Pardoes: ‘We maken een herinne­ring voor altijd, dat maakt het zó mooi’

KAATSHEUVEL - Bij Villa Pardoes zijn vrijwilligers een onmisbare schakel om gastgezinnen een heerlijke week te bezorgen. Of ze nu student zijn, zoals Juul, of zoals haar collega Ans al in de zestig. ,,Het geeft veel voldoening.”

11 augustus